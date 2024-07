Steenbergen naar finale 100 vrij, kan in voetsporen Mastenbroek, De Bruijn en 'Kromo' treden

Marrit Steenbergen heeft zich voor de eerste maal in haar loopbaan verzekerd van een plek in de olympische finale van de 100 meter vrije slag. De regerend wereldkampioene tikte in de halve eindstrijd aan in een tijd van 52,86. Daarmee ging ze als vijfde naar de eindstrijd van woensdagavond. Siobhan Haughey uit Hongkong was met 52,64 de sterkste en start daarmee in de finale in baan 4.

Het is de tweede maal dat Steenbergen van start gaat in een olympische finale. Acht jaar geleden, in Rio de Janeiro, maakte ze deel uit van het kwartet op de 4x100 vrij. Nederland eindigde op het aflossingsnummer teleurstellend als vierde.

Drie jaar geleden, in Tokio, zwom ze op hetzelfde estafettenummer in de series en werd ze gepasseerd voor de eindstrijd. Ook in Japan eindigde de ploeg als vierde.