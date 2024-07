Israëlische extreemrechtse menigte bestormt gevangenis na arrestatie soldaten

Erwin van Veen, Midden-Oostendeskundige bij Instituut Clingendael, noemt de bestorming van de basis "uitzonderlijk". "Het Israëlische leger lijkt een serieus onderzoek te starten naar deze verdachten, en direct verklaart rechts en extreemrechts de betrokken militairen tot helden. De bestorming was dan ook geen spontane actie."

Volgens hem laat de boosheid van extreemrechts "in overtreffende trap" zien dat de Israëlische soldaat niets fout kan doen. Hij noemt ter vergelijking de protesten in 2016 tegen de veroordeling van een Israëlische soldaat, Elor Azaria, voor het doodschieten van een vastgebonden, op de grond liggende Palestijn.

"Toen ging de discussie ook over of die man niet gewoon een held was die het land verdedigde tegen een terrorist", zegt hij. "Het is duidelijk dat in de rechtse en extreemrechtse hoek van het politiek spectrum zwart-wit wordt gedacht. Terwijl kolonisten en Israëlische troepen straffeloos hun gang kunnen gaan, worden Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever worden elke dag blootgesteld aan pesterijen. Hun huizen worden afgebrand, auto's kapot gemaakt, en schapen vermoord."