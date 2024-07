Ruim 1000 kilo cocaïne gevonden in haven Vlissingen

In de haven van Vlissingen is 1065 kilo cocaïne onderschept. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 80 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De coke zat verstopt in een lading bananen uit Ecuador. Die lading was onderweg naar Duitsland. De drugs zijn vernietigd, meldt Omroep Zeeland.

In het Zeeuwse havengebied worden vaker drugs onderschept. Vorige maand vond de douane ruim 3600 kilo cocaïne. Volgens het OM was die partij met een geschatte straatwaarde van ruim 270 miljoen euro de grootste drugsvangst in Zeeland van dit jaar. Ook die coke zat verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador en had Duitsland als bestemming.

De douane nam vorig jaar in totaal bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag in de Nederlandse zee- en luchthavens. Dat was 9000 kilo meer dan in 2022. Vooral in de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen werd veel cocaïne gevonden. In het eerste halfjaar van 2024 werd overigens juist minder cocaïne ontdekt.