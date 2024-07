Beachvolleyballers Boermans/De Groot maatje te groot voor Amerikaanse oud-NBA'er

Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het olympisch beachvolleybaltoernooi. Op het zand naast de Eiffeltoren was de nummer vier van de wereldranglijst een maatje te groot voor de Amerikanen Miles Evans en Chase Budinger: 2-0 (21-13, 21-15).

De Nederlanders zijn na twee duels nog ongeslagen, gaan aan de leiding in poule F en zijn al zeker van de knockoutfase.

Oud-profbasketballer

Waar Boermans en De Groot in 2021 al zilver wonnen bij de Europese kampioenschappen in Wenen, is het Amerikaanse duo pas een jaar actief in het internationale beachvolleybal.

Dat heeft een reden: Budinger heeft namelijk al een carrière achter de rug als profbasketballer in de NBA. De rossige Amerikaan werd in 2009 als forward gedraft door Detroit Pistons, maar meteen geruild met Houston Rockets.

Van 2009 tot en met 2016 speelde hij achtereenvolgens voor de Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers en Phoenix Suns.