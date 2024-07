Galavoorstelling Circus Biles brengt Amerikaanse ploeg goud in Parijs

Biles, hoofdrolspeler in de Netflix-documentaire Rising, is het turnen hoog en breed ontstegen. Haar moed om in Tokio uit het olympisch toernooi te stappen vergrootte haar populariteit in eigen land alleen maar meer.

Dat ze in 2018 meldde ook slachtoffer te zijn geweest van voormalige teamarts Larry Nassar maakte zo mogelijk een nog grotere heldin van de natie. Ofschoon haar bekentenis niet in de processtukken werd opgenomen, werd de medicus wegens seksueel misbruik van tenminste 150 jonge atleten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar. Die kwam bovenop de 60 jaar cel die hij eerder opgelegd kreeg wegens het in bezit van kinderporno.

Paris Fashion Show

In Parijs is Biles de lieveling van de Amerikaanse rich & famous. Alsof het de Paris Fashion Week betrof was heel Hollywood en omstreken neergestreken in de Franse hoofdstad.

Zangeressen Ariana Grande en Lady Gaga, ondernemer Bill Gates, acteur Tom Cruise, rapper Snoop Dogg, oud-tennisster Serena Williams - ze verdrongen zich op de tribune van het sportpaleis van Bercy om Biles te zien schitteren.

Gewone stervelingen die Circus Biles een bezoek willen brengen krijgen daarvoor nog vier kansen. Want het is in Parijs niet de vraag óf, maar met hoeveel punten voorsprong Biles ook olympisch kampioen gaat worden op meerkamp, sprong, vloer en balk.