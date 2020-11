Stannard (33) stopt noodgedwongen met fietsen vanwege artritis

Ian Stannard heeft noodgedwongen een punt achter z'n loopbaan moeten zetten. De 33-jarige Engelsman heeft last van artritis.

Twaalf maanden geleden kwam de aandoening aan het licht bij Stannard. Hij kampte met pijn in zijn polsen, knieën en enkels. "We hebben allerlei behandelingen geprobeerd, maar deze beslissing is de enige juiste die Ian kan nemen", aldus ploegarts Richard Usher.

Stannard reed sinds 2010 voor Team Sky en diens opvolger Ineos-Grenadiers. Hij won onder meer tweemaal Omloop Het Nieuwsblad (2014 en 2015).