Handboogschutters Schloesser en Van der Winkel in eerste ronde uitgeschakeld

De individuele wedstrijd bij het handboogschieten is voor twee van de drie Nederlandse vrouwen al direct voorbij. Gaby Schloesser en Laura van der Winkel zijn in de eerste ronde direct al uitgeschakeld. Quinty Roeffen komt woensdagmiddag nog in actie.

Schloesser, die op de Olympische Spelen van Tokio nog deel uitmaakte van de zilveren gemengde ploeg, was niet opgewassen tegen Lisa Barbelin: 6-2. In Tokio werd ze in het individuele toernooi in de zestiende finales ook al uitgeschakeld door de Française.

De eerste set tussen de 30-jarige Schloesser (nummer 20 van de wereld) en de 24-jarige Française (nummer 11) ging nog gelijk op. De tweede set ging met relatief lage scores (25-24) naar Barbelin, die vervolgens de derde set met 29-27 pakte. Ze had in de vierde set aan een punt genoeg (29-29).