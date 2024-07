Corbeau als vierde naar finale 200 school, Kamminga meldt zich geblesseerd af

"Er is geen mens ter wereld dat graag pijn wil lijden. Maar in de finale zal ik er toch aan moeten geloven, wil ik kans maken op een medaille." In zijn achterhoofd heeft hij een tijd van 2.08,24, zijn persoonlijk record over vier banen schoolslag. "Wanneer ik daarbij in de buurt kom, maak ik kans op een podiumplek. Of dat mogelijk is? Je moet vertrouwen in jezelf. Just go for it!"