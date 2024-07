Olympische 3x3-basketballers beginnen Spelen met winst tegen China

Nederland, dat op wereldranglijst een plaats hoger staat dan China (vijfde om zesde), had na drie minuten een marge van vier punten (8-4) te pakken. De ploeg van bondscoach Aron Roijé was duidelijk de betere en de zege kwam geen moment in gevaar.

In de slotfase liep Oranje verder uit. Dankzij onder andere een fraai afstandsschot van Slagter en een imposante dunk van De Jong werd het duel vroegtijdig beslist.

Woensdag tegen olympisch kampioen

Nederland strijdt in Parijs met zeven andere landen om de olympische medailles. In de groepsfase spelen alle landen een keer tegen elkaar. Woensdag (18.35 uur) is olympisch kampioen Letland de volgende tegenstander van Oranje.

De nummers één en twee plaatsen zich direct voor de halve finales. De nummers drie tot en met zes spelen eerst nog een tussenronde.