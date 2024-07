Bekende politieke gevangenen in Rusland vermist

In Rusland zijn de afgelopen dagen verschillende bekende politieke gevangenen verdwenen, melden advocaten en naasten van de gevangenen. Zij zeggen niet te weten waar de gevangenen nu verblijven. Het gaat onder anderen om een politicus, een mensenrechtenactivist en voormalige medewerkers van Navalny.

Mensenrechtenactivist Oleg Orlov werd in februari dit jaar veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens zijn kritiek op de oorlog in Oekraïne. Hij is medeoprichter van mensenrechtenorganisatie Memorial. In 2022 kreeg de organisatie samen met het Oekraïense Center for Civil Liberties de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. De instelling is inmiddels verboden in Rusland.

Memorial meldt op Telegram dat Orlovs advocaat hem gisteren wilde bezoeken in Syzran, maar daar te horen kreeg dat Orlov zich niet meer in het detentiecentrum bevond. Waar hij wel is, is onbekend volgens de organisatie.

Voormalige medewerkers Navalny

Onder de verdwenen gevangenen zijn ook meerdere mensen die samenwerkten met Navalny, de oppositieleider die eerder dit jaar in gevangenschap stierf. De man van Lilia Tsjanysjeva meldde haar vermissing op X. Tsjanyjeva werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar. Ze was de eerste medewerker die na Navalny's arrestatie ook werd gearresteerd.

Ook Ksenia Fadejeva werd onlangs veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege haar werk voor Navalny. Ze zou begin deze maand naar een gevangeniskolonie in Novosibirsk zijn gebracht, maar een advocaat die haar gisteren wilde bezoeken kreeg te horen dat Fadejeva "vertrokken" was.