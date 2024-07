Levenslang voor Britse haatprediker Choudary die terreurgroep leidde

De Britse imam Anjem Choudary (57) heeft levenslang gekregen voor het leiding geven aan een terroristische groep en het aanmoedigen van jonge volgelingen om het terroristische pad op te gaan. Dat laatste deed hij online en met het geven van lezingen.

Volgens de rechtbank in Londen was hij "het gezicht en het centrum" van de radicale islamitische organisatie al-Muhajiroun, een organisatie die hij zelf mede heeft opgericht en die sinds 2010 op de Britse lijst van verboden organisaties staat.

Leden van al-Muhajiroun worden met meer dan twintig terreuraanslagen in verband gebracht, waaronder die op een Britse militair in Londen in 2013 en de aanslag op de London Bridge in 2017.

Tijdens het proces wees Choudary alle beschuldigingen van de hand met het argument dat de organisatie waaraan hij leiding zou hebben gegeven niet meer bestond. Choudary moet minstens 28 jaar de cel in voordat hij om voorwaardelijke vrijlating kan vragen.

Oude bekende

Choudary is een oude bekende van de Britse justitie. In 2016 werd hij tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar veroordeeld omdat hij de terreurgroep Islamitische Staat steunde.

Daarvoor vestigde hij al de aandacht op zich door de aanslagen van 11 september 2001 in de VS te prijzen. Ook weigerde hij de aanslagen van 2005 in Londen te veroordelen en zei hij dat hij Buckingham Palace in een moskee wilde veranderen.