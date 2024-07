Vooralsnog geen problemen door warmte: rustig bij ANWB en geen hitteplan

In Frankrijk is het hitteprotocol van kracht, maar in Nederland is het Nationaal Hitteplan niet nodig, zegt het RIVM. Ook bij de ANWB Alarmcentrale is het tot nu toe rustig.

"We hebben nog geen meldingen binnengekregen in verband met de hitte in Europa", zegt woordvoerder Stephan Grout. "Geen Nederlanders met pech door de warmte of in nood door oververhitting dus. Wel zijn er veel mensen met kapotte airco's."

De ANWB verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen zal toenemen, vooral vanuit Frankrijk. Daar bevinden zich de meeste Nederlandse vakantiegangers met een auto. Vooral in het midden en zuiden van Frankrijk moeten mensen rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken warmer worden dan 40 graden.

In Nederland is het met maximale temperaturen tussen de 27 en 31 graden vandaag warm en, op wat sluierwolken na, zonovergoten. In het binnenland is het zelfs een tropische dag. Op andere plekken in de wereld lopen de temperaturen nog veel verder op, zoals in Marokko. De afgelopen weken werden temperatuurrecords gebroken.

'Augustus nog te gaan'

"Auto's krijgen het zwaar door de hitte in combinatie met files en rijden in de bergen", zegt Grout. Vooralsnog is het dus rustig, maar dat blijft niet zo, verwacht hij. "We hebben heel augustus nog te gaan."

De meldingen van Nederlanders die problemen ondervinden door de hitte op vakantie, komen volgens de ANWB normaal gesproken vooral uit Griekenland en Turkije. "We adviseren mensen om genoeg te blijven drinken en niet op het heetste moment van de dag op pad te gaan."

De temperatuur loopt op in Parijs, maar daar heeft de gaststad van de Olympische Spelen goed over nagedacht: