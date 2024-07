Kale takken en weg mooie kluit: bomen leggen het loodje door vele regen

Maar ook wordt gekeken naar boomsoorten die beter bestand zijn tegen water of juist droogte, of soorten die nu groeien in een zuidelijker klimaat. Daar wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Deskundigen wijzen erop dat het een natuurlijk proces is dat er elk jaar bomen doodgaan in het bos. "Dode bomen horen bij de natuur", stelt woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer. "Dus of het problematisch wordt is nu nog onduidelijk. Dat zien we pas op zijn vroegst volgend voorjaar."