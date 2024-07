Triatlon mogelijk zonder zwemmen in vervuilde Seine: 'Duatlon zou slecht nieuws zijn'

Triatleet Mitch Kolkman reageert begripvol op het verschuiven van de olympische mannenwedstrijd door het vervuilde zwemwater in de Seine. Hij hoopt dat de triatleten woensdagochtend om 10.45 uur wel kunnen starten, zodat er voldoende hersteltijd overblijft voor de gemengde wedstrijd op 5 augustus.

De sporters vernamen in de vroege dinsdagochtend, omstreeks 04.15 uur, het nieuws dat de wedstrijd niet doorging. "Het was even schakelen, maar we hielden er wel min of meer rekening mee. Het is vervelend nieuws, maar er is nog een optie dat we de wedstrijd morgen houden", zegt de 21-jarige Kolkman over al het tumult rond zijn race.

'Hoort misschien bij de Spelen'

"Ik denk dat het ook een beetje bij de Olympische Spelen hoort, het is toch het grootste sportevenement ter wereld. Je gaat ervan uit dat de organisatie het beste voor de atleten wil doen", aldus de Spelen-debutant, die er net een korte looptraining rond het olympisch dorp op heeft zitten. Er moet immers worden doorgetraind.

Want dat voordeel hebben Kolkman en de andere triatleten wel: hun lichaam heeft iets meer tijd om te wennen aan de verzengde hitte in Parijs. In de Franse hoofdstad is de thermometer namelijk sinds maandag weer de grens van 30 graden gepasseerd, waardoor diverse hitteprotocollen van kracht worden.

Ook woensdag, wanneer de triatlonwedstrijden (vooralsnog) op het programma staan, wordt het weer een graad of 30.