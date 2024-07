Ministerie laat deadline vallen voor stikstofplannen provincies

Provincies hoeven niet langer meer voor 1 oktober te laten weten aan het Rijk hoe zij de stikstofuitstoot terug willen dringen. Voor het inleveren van die plannen stond oktober als deadline, maar het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur laat weten die datum voor nu niet te hanteren. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van BNR.

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB is nog bezig om de afspraken die ze hebben gemaakt in het hoofdlijnenakkoord uit te werken in een regeerprogramma. Daarin worden de afspraken concreter gemaakt.

Omdat dit invloed kan hebben op de plannen van de provincies, vindt het ministerie dat zij hier voorlopig geen haast mee hoeven te maken. Het ministerie zegt dat de datum van 1 oktober ook al niet strikt was.

Geld weg

De landelijke overheid en de provincies zijn al sinds 2022 bezig met het uitwerken van plannen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen en de stikstofuitstoot te verminderen. Daardoor zou er meer ruimte moeten komen voor de bouw van nieuwe woningen en bijvoorbeeld werkzaamheden aan infrastructuur als bruggen en wegen.

Het Rijk zou de plannen van de provincies betalen. Daarvoor had het vorige kabinet een stikstoffonds, het zogenoemde transitiefonds, van meer dan 24 miljard euro opgezet. Dit was naast de plannen van provincies ook bedoeld voor nog een aantal andere maatregelen. Maar het nieuwe kabinet heeft besloten om dat fonds grotendeels te schrappen, waardoor een groot deel van het geld voor de plannen weg is.

In de wet staat 2035 als doel vastgelegd om de stikstofdoelen te halen. In dat jaar moet in driekwart van de kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000) niet meer te veel stikstof neerslaan, om de natuur te beschermen. In de plannen van de provincies moet staan hoe ze dat willen bereiken.