Eventuele avondklok via nog niet eerder gebruikte wet

Als het kabinet in bepaalde regio's een avondklok invoert, gebeurt dat op basis van de 'Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag'. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat extra maatregelen worden overwogen voor regio's waar de cijfers over coronabesmetting niet omlaag gaat. Een van de mogelijkheden is het instellen van een avondklok.

Minister Grapperhaus zei gisteren al dat er "in buitengewone omstandigheden" wettelijke bepalingen zijn die een avondklok mogelijk maken. Zijn ministerie zegt nu dus in een toelichting dat het de bedoeling is de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag daarvoor als basis te gebruiken. Het zou de eerste keer zijn dat die wet van stal wordt gehaald. Volgens Justitie en Veiligheid is het plan niet om de noodtoestand uit te roepen, zoals ook zou kunnen.

Kritische vragen

Nadat de premier een "Koninklijk Besluit" heeft voorbereid om van deze wet gebruik te maken, kan de minister van Justitie en Veiligheid de avondklok uitwerken. Toestemming van het parlement is dan niet nodig.

In de Tweede Kamer werden gisteren kritische vragen gesteld over de avondklok. Premier Rutte zei daar toen over dat hij ook niet blij is met het vooruitzicht, maar hij wil de maatregel wel achter de hand houden om het aantal besmettingen te beperken.