Zeilsters Van Aanholt en Duetz en windsurfer Van Opzeeland aan de leiding

Op de derde zeildag van de Olympische Spelen heeft het Nederlandse 49erFX-duo Odile van Aanholt en Annette Duetz de leiding heroverd. Ook Luuc van Opzeeland kende een goede dag. De windsurfer veroverde de leiding in de IQFoil-klasse.

Van Aanholt en Duetz kwamen in de drie races van vandaag in de skiffklasse achtereenvolgens als negentiende, derde en tweede over de meet.

Omdat alle boten hun slechtste resultaat mogen schrappen, vervalt de negentiende plek van Van Aanholt en Duetz. Ze gaan in Marseille, waar het olympisch zeiltoernooi wordt gehouden, aan kop met 35 punten.

"Na die negentiende plek hebben we een goed gesprekje gevoerd", vertelt Duetz. "De omstandigheden waren anders dan we gedacht hadden. We werden bijna laatste, maar het is niet zo dat we alles fout deden. Je moet dan even één ding aanpassen."