Handbalsters winnen na valse start toch met mooie cijfers van Spanje

De Nederlandse handbalsters hebben met 29-24 gewonnen van Spanje. Even leek het een spannende wedstrijd te worden, maar in de tweede helft sloeg Nederland toe.

Nederland en Spanje treffen elkaar vaker op eindtoernooien in het handbal en vaak levert dat spannende wedstrijden op. In 2019 wonnen de Nederlandse vrouwen de WK-finale van Spanje. Begin dit jaar won Oranje nog met 27-26 op een olympisch kwalificatietoernooi.

In Parijs speelde Oranje de eerste helft slordig, waardoor Spanje al vroeg op voorsprong kwam. Oranje maakte gelijk (10-10) en ging vervolgens langszij, waardoor de ruststand 14-12 was in het voordeel van Nederland.

Dominant Nederland in tweede helft

De tweede helft zag er compleet anders uit dan de eerste. De Spaanse handbalsters hadden moeite met het maken van doelpunten, terwijl aan de andere kant de ene na de andere goal werd gemaakt. Vooral Tamara Haggerty en Bo van Wetering zorgden snel voor het uitbouwen van de marge.

Al snel leidde Nederland met vijf doelpunten verschil en die voorsprong gaven de vrouwen niet meer uit handen.

Nederland staat na drie wedstrijden op vier punten, na twee gewonnen wedstrijden tegen Angola en Spanje. Zondag werd verloren van regerend olympisch kampioen Frankrijk.