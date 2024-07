Boete voor Dennis Schouten en Jan Roos na beledigen buurman

Presentatoren Dennis Schouten en Jan Roos moeten van de rechter in totaal 2000 euro betalen, omdat zij Schoutens buurman hebben beledigd in hun YouTube-programma Roddelpraat.

Schouten en Roos maken wekelijks afleveringen die zo'n 300.000 keer worden bekeken. Meerdere keren hebben zij daarin de buurman van Schouten met naam en toenaam genoemd en hem vergeleken met een SS'er. Ook hebben ze gezegd dat hij "mogelijk interesse heeft in de inhoud van onderbroeken van minderjarige jongens".

De twee bekenden vandaag in de rechtszaal dat de uitspraken in de shows en tijdens een boekpresentatie zijn gedaan, maar probeerden de politierechter duidelijk te maken dat al hun uitspraken onder humor en satire vallen. "Over bekende en onbekende Nederlanders. Met grove humor. Dat kun je leuk vinden of niet. Het is zo absurdistisch dat het onwerkelijk is", zei Roos.

Schouten zegt nooit van zijn buurman te hebben gehoord dat hij de grappen "niet leuk of zelfs beledigend vond". Daarom hielden de opmerkingen en beschuldigingen volgens hem aan van eind 2022 tot dit voorjaar. De buurman had er wel degelijk moeite mee en deed twee keer aangifte bij de politie, meldt regionale omroep Oost.

Niet de eerste keer

De buurman wil graag dat de afleveringen waar hij in voorkomt worden verwijderd en vraagt om een publicatieverbod. Daar voelt de officier van justitie niet voor. Die eist een taakstraf van 80 uur. De rechter legt uiteindelijk zowel Schouten als Roos een geldboete van 500 euro op. Ook moeten de presentatoren gezamenlijk nog eens een schadevergoeding van 1000 euro betalen.

Het is niet de eerste keer dat de Roddelpraat-presentatoren voor de rechter moeten komen. Eerder verloor het duo al een rechtszaak tegen zangeres en influencer Famke Louise, die hen voor de rechter daagde nadat de mannen hadden gesuggereerd dat ze was misbruikt door haar vroegere manager Ali B. Dat deden ze op basis van een niet uitgebrachte disstrack waarin Famke Louise van leer trekt tegen Ali B. en zijn vrouw. Deze aflevering hebben ze offline moeten halen.

Ook spande John de Mol een rechtszaak tegen de mannen aan, nadat zij in hun programma hadden gezegd dat De Mol getuigen had omgekocht in een mishandelingszaak rondom zijn zoon Johnny. Hem moesten ze vorig jaar een schadevergoeding van 5000 euro plus alle gemaakte proceskosten betalen.