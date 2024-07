Gedesillusioneerde Van Lieshout: 'Zo zonde, uitgerekend vandaag'

Teleurgesteld droop wereldkampioene Joanne van Lieshout af na haar snelle uitschakeling op de Olympische Spelen. "Nu is het al over. Zo zonde."

Ruim drie minuten lang had de judoka het overwicht in haar partij in de tweede ronde in de klasse tot 63 kilogram. Haar Zuid-Koreaanse tegenstander Kim Ji-su had een straf meer en mocht geen fout meer maken. "Ik was in principe de hele wedstrijd beter", aldus Van Lieshout.

Maar in de laatste halve minuut kreeg Van Lieshout nog een straf en direct daarna een waza-ari tegen. "Het is gewoon heel erg zonde dat je het in de laatste twintig seconden uit je handen laat glippen. Ik geef de wedstrijd nu gewoon weg."