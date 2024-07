A16 richting Rotterdam urenlang afgesloten door gekantelde vrachtwagen

De A16 bij Dordrecht is urenlang dicht geweest na een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen. Rond 15.00 uur is de weg op één rijstrook na weer vrijgegeven.

Vanmorgen rond 11.00 uur ging het mis op de snelweg, niet ver van de afslag 's-Gravendeel. Een vrachtwagen met meerdere afvalcontainers op de oplegger kantelde op de snelweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Wel is bekend dat er ook een bestelbus bij betrokken was, die de vangrail heeft geraakt. Er raakte niemand gewond.

Door het ongeluk lag de weg bezaaid met puin. De snelweg werd daarop afgesloten zodat alles kon worden opgeruimd. Tot die tijd was Rotterdam vanuit het zuiden zo goed als onbereikbaar. De file achter het ongeluk liep al snel op tot zeker 10 kilometer. Ook op veel rijkswegen stond een file van meer dan een uur.

Dat kwam doordat niet alleen de A16 richting Rotterdam dicht was, ook de A29 is nog afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Die zullen de komende uren langzaam oplossen, meldt de regionale omroep Rijnmond.