Hockeyers verspelen 2-0 voorsprong tegen Groot-Brittannië en spelen gelijk

De eerste helft bood weinig vertier. Nederland miste vier strafcorners en de Britten een, maar verder gebeurde er bar weinig. In het derde kwart was het wel raak: Thijs van Dams poging werd nog gekeerd, waarna verdediger Floris Wortelboer met een backhand in de korte hoek scoorde.

Vervolgens had Van Dam zelf ook succes. De aanvaller van Rotterdam verlengde een inzet van Tjep Hoedemakers in het doel.

Lee Morton deed echter iets terug voor de Britten met een hard schot en knalde ook nog de 2-2 uit een strafcorner achter doelman Pirmin Blaak.

Nederland blijft koploper

Nederland blijft ondanks het gelijkspel koploper in groep A. Oranje heeft zeven punten uit drie wedstrijden, Duitsland volgt met zes uit drie. De Britten staan derde met vijf punten. De beste vier landen uit de groep van zes plaatsen zich voor de kwartfinales.

De Nederlandse hockeyers vervolgen het olympisch toernooi woensdag om 17.30 uur met een wedstrijd tegen Duitsland. Vrijdagochtend speelt Oranje om 10.30 uur tegen gastland Frankrijk.