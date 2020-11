Met de komst van David Silva verbaasde Real Sociedad zichzelf nog het meest

Hij kreeg een van de kleinste staande ovaties ooit. In een compleet leeg Etihad Stadium in Manchester stapte David Silva afgelopen juli voor het laatst in een shirt van Manchester City van het veld. Voor de vorm klapte de 34-jarige Spanjaard naar de 55.000 lege stoeltjes.

Silva zette na tien seizoenen en dertien prijzen een punt achter zijn periode bij City en ging op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging. De clubicoon had opties te over, van over de hele wereld en clubs als Lazio, Valencia en AC Milan informeerden naar de gunsten van de middenvelder. Toch koos Silva heel verrassend voor Real Sociedad, donderdagavond de tegenstander van AZ in de Europa League.

Fans wisten niet wat ze hoorden

Niemand in San Sebastián, thuishaven van Real Sociedad, rekende op zijn komst. Zelfs de meest optimistische journalisten en fans wisten niet wat ze hoorden. De man die wereldkampioen werd, de tweevoudig Europees kampioen die zoveel succes in de Premier League kende, bij hun bescheiden club. Dat was ongekend.

Grote namen droegen in het verleden het blauw-witte tenue van 'La Real'. Xabi Alonso (oud-speler van Liverpool, Real Madrid en Bayern München) en Antoine Griezmann (huidig speler van FC Barcelona) kenden successen bij de club, maar werden pas na hun vertrek wereldsterren.

David Silva bewandelt de omgekeerde weg en komt als wereldster, die zijn sporen al lang en breed heeft verdiend, juist naar Real Sociedad.