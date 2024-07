Aanvaring veroorzaakt flinke schade aan brug: Pieterpad onderbroken

Een brug bij het Groningse Wierumerschouw blijft nog weken dicht vanwege grote schade door een aanvaring. De route is sinds zondag al gestremd voor weg- scheepsverkeer. Ook wandelaars op het Pieterpad hebben er last van, zij moeten tijdelijk een aangepaste etappe lopen.

De brug over het Reitdiep is zondagmiddag aangevaren door een zogenaamde tjalk. Op het moment dat het historisch zeilend vrachtschip de brug raakte, fietsten er volgens RTV Noord net twee personen over de brug, van wie er één ten val kwam tegen de reling en zich bezeerde. De schipper zelf bleef ongedeerd.

De provincie Groningen maakte gisteren bekend dat de schade groter is dan werd voorzien. Het herstel zal nog weken in beslag nemen.

Wachten op vergunning

Het brugdek moet de komende dagen worden weggehaald voor reparatie aan wal. Maar voor het vervoer over de weg is een vergunning nodig van beide gemeentes waar de brug tussen ligt: Westerkwartier en Het Hoge Land. Dat kan wel even duren, waarschuwt de provincie.

Tot het zo ver is kunnen er geen schepen over het Reitdiep bij Wierumerschouw varen. Kleine schepen kunnen via het Aduarderdiep omvaren. Grotere schepen moeten via het Van Starkenborghkanaal, via Friesland of via het Eemskanaal varen.

Voetgangers, fietsers en automobilisten zullen zelfs moeten wachten tot de brug volledig is hersteld. En daar hebben ook de wandelaars op het Pieterpad last van. De tweede etappe van Winsum naar Groningen loopt namelijk over de brug. Het Pieterpad is een bekende wandelroute die van Groningen tot Maastricht loopt.

Wandelaars voor dichte brug

De organisatie heeft volgens RTV Noord inmiddels een alternatieve route aangedragen: de etappe tussen Winsum en Groningen loopt nu via de oostkant van het Reitdiep, waardoor wandelaars het water niet meer over hoeven te steken bij Wierumerschouw.

De 38-jarige Wouter uit Voren, werd gisteren nog door de dichte brug verrast. "Dat wordt omlopen", zei hij tegen de omroep. "Toen ik vanochtend vertrok had ik hier geen rekening mee gehouden. Maar ik zoek wel een omleiding en dan kom ik vanzelf wel weer op de route terecht."