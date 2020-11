De uitzending van 5 november

Nieuwe president VS?

Weten we vandaag wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt? In vijf van de vijftig Amerikaanse staten is er nog geen definitieve uitslag. In de swing states is het verschil tussen kandidaten Joe Biden en Donald Trump soms maar een paar duizend stemmen.

Biden lijkt op dit moment de beste kaarten te hebben, maar de verschillen zijn minimaal. Vanavond uitgebreid aandacht voor de verkiezingen. We spreken onder meer met verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal die in Delaware bij de Republikeinse achterban van Trump is en met correspondent Marieke de Vries in Washington DC.