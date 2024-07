Willem II bij terugkeer in eredivisie tegen Sparta zonder fanatieke aanhang

Bij de terugkeer van Willem II in de eredivisie zal de tweede thuiswedstrijd van de Tilburgers zonder supporters worden gespeeld op de KingSide, het vak van de fanatieke aanhang. Het gaat om het thuisduel met Sparta Rotterdam op 31 augustus (21.00 uur) in de vierde speelronde.

Willem II, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de eerste divisie, is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de KNVB voor het herhaaldelijk afsteken van vuurwerk tijdens een duel met SC Telstar.

Geldboete

Seizoenkaarthouders van de KingSide kunnen tegen Sparta ook geen tickets aanschaffen voor andere vakken. Verder heeft Willem II nog een geldboete gekregen.

De club stelt in een persbericht: "Laat vuurwerk thuis. Het is niet toegestaan in en rond het stadion en het leidt tot zware straffen die de club en goedwillende supporters duperen."

Willem II begint de eredivisie op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.