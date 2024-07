Vanavond op tv: Massatoerisme Middelburg • Rebellie tegen Israëlisch leger • Zwemmen Seine

Massatoerisme

We zien in heel Europa steden die onder de voet worden gelopen door toeristen, zoals Venetië, Dubrovnik en Málaga. Waar loopt Nederland tegen de grenzen van het toerisme aan en wat zijn de oplossingen? In een zomerserie van Nieuwsuur zoomen we in op drie plekken. Vanavond kijken we naar Middelburg, waar in het centrum drie keer zoveel toeristen zijn als in Amsterdam. En waar de gemeente overweegt maatregelen te nemen om het toerisme te begrenzen.