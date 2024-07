Voor het eerst in EU meer stroom uit zon en wind dan uit fossiele brandstoffen

In Europa is voor het eerst in een periode van een half jaar meer elektriciteit uit zon en wind geproduceerd dan uit fossiele brandstoffen. Ook in Nederland was dat het geval, zo meldt energiedenktank Ember.

Elektriciteit uit zonnepanelen en windturbines groeide afgelopen zes maanden naar 30 procent van de totale productie in de Europese Unie. Tegelijkertijd daalde de productie uit fossiele brandstoffen naar 27 procent. De rest van de stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt uit water- en kernenergie.

In dertien EU-landen landen werd meer stroom uit zon en wind opgewekt dan uit kolen en gas. In Duitsland, België, Hongarije en Nederland werd deze mijlpaal voor het eerst bereikt.

Hoge gasprijzen

Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool spreekt van een mijlpaal, maar plaatst er ook een noot bij. "Het gaat alleen om elektriciteit. Dat is 20 procent van onze energievraag."

Hoewel stroom uit zon en wind toeneemt en de vraag naar elektriciteit afneemt, daalt de prijs van elektriciteit nauwelijks, ziet Visser. "Zolang gascentrales nog nodig zijn, heeft de elektriciteitssector last van hoge gasprijzen."

Dit komt doordat de prijs afhangt van het duurste opwekmiddel en dat zijn vaak de gascentrales, legt hij uit. Deze middelen worden ingezet zodra wind en zon niet beschikbaar zijn.

Het knelpunt in het gebruik van zon- en windenergie zit met name in de opslag. "Op dit moment kunnen we stroom nauwelijks tijdelijk opslaan als de vraag lager is dan de productie." Dat is zonde vindt Visser, omdat we daardoor veel stroom "weggooien".