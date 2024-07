Wereldkampioene Van Lieshout direct onderuit in Parijs, ook De Wit klaar

Judoka Joanne van Lieshout is onverwachts al na één partij uitgeschakeld in het olympische judotoernooi. De wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram werd in de tweede ronde - ze had een bye in de eerste ronde - verrast door de Zuid-Koreaanse Kim Ji-Su met waza-ari.

Ook Frank de Wit is uitgeschakeld. In de klasse tot 81 kilogram vocht hij in de achtste finales tegen de Tadzjiek Somon Machmadbekov, die hem op slimme wijze de baas was.

Zo bleef Nederland ook op de vierde dag van het olympisch judotoernooi zonder medaille.

'Migraine-achtige klachten'

De coach van Van Lieshout, Garmt Zijlstra, zei dat zijn pupil met "migraine-achtige klachten" kampte, waardoor ze direct na de wedstrijd geen interview kon geven en moest rusten. "Voor zover ik weet had ze er tijdens de wedstrijd geen last van."

Later gaf Van Lieshout wel een interview: "Halverwege de partij kreeg ik last van mijn hoofd".