Steenbergen soepel naar halve finales koningsnummer, ook Kamminga en Corbeau door

Corbeau lag lang aan de leiding in zijn heat, maar vlak voor het einde werd hij nog net voorbijgestoken door de Australiër Zac Stubblety-Cook. Corbeau tikte aan in 2.09,78 en eindigde daarmee uiteindelijk als vierde.

Kamminga had het daarna een stuk lastiger. Met Fransman en publiekslieveling Leon Marchand naast hem in het bad tikte de 28-jarige Katwijker aan in 2.10,53. Het leverde Kamminga, winnaar van het zilver bij de WK, de twaalfde plek op.

Niewold mist halve finales

Eerder op de dag lukte het Sean Niewold niet om zich te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag bij de mannen. De 22-jarige Groninger kwam in zijn heat tot een tijd van 48,82. Daarmee eindigde hij als 23ste. Een plek bij de beste zestien was nodig voor een plaats in de halve finales.

Bekijk hieronder de race en reactie van Niewold.