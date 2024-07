Niewold mist halve finales koningsnummer, straks Steenbergen, Kamminga en Corbeau

Zwemmer Sean Niewold heeft zich bij de Olympische Spelen in Parijs niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Groninger kwam in zijn heat tot een tijd van 48,82.

Daarmee eindigde hij als 23ste. Een plek bij de beste zestien was nodig voor een plaats in de halve finales. De Zuid-Koreaan Sunwoo Hwang eindigde als zestiende met een tijd van 48,41 seconden. Niewold heeft een persoonlijk record van 48,14.

De Nederlander was bij het keerpunt op 50 meter wel iets sneller dan zijn PR dat hij vorige maand in Amersfoort zwom. In de tweede 50 meter viel hij iets terug. Hoofdschuddend verliet Niewold vervolgens het bad.

Later vanochtend komt Marrit Steenbergen in actie in de series van de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Caspar Corbeau en Arno Kamminga gaan daarna het water in voor de series van de 200 meter schoolslag.