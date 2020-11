Minister Slob sprak met ondergedoken docent: heftige situatie

De docent van het Emmauscollege is ondergedoken na bedreigingen. Hij had maandag bij de herdenking voor de vermoorde Franse docent Samuel Paty een spotprent getoond. Slob: "Die spotprent hing al vijf jaar in het lokaal, is niet opgehangen uit provocatie en gaat niet over de profeet."

"Heel heftig als je ineens in deze situatie terecht komt", zegt onderwijsminister Slob over de situatie van de ondergedoken Rotterdamse docent. Slob heeft contact met hem en met zijn school gehad. "Het is niet acceptabel dat deze docent niet eens meer zijn eigen huis in kan", zegt hij.

Op de vraag of het wel gepast is dat de islamitische meisjes, die eisten dat de cartoon van het prikbord werd verwijderd, nu op school zijn wil Slob geen direct antwoord geven. "Er is ook van alles op social media gebeurd", zegt Slob. "Er moet nu even goed onderzocht worden wie daar wat heeft gepost."

Ook op een school in Den Bosch voelen docenten zich in hun vrijheid van lesgeven aangetast, zegt Slob. Het kabinet heeft dat gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Slob: "Ik wilde ermee aangeven dat Rotterdam geen incident is." Vanwege de privacy van de betrokken personen wil hij er niet meer over zeggen.

Verplichte lessen vrijheid van meningsuiting

Het kabinet kondigt aan dat er een wet in de maak is die het geven van burgerschapslessen over de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat verplicht stelt voor alle scholen. Slob: "In het verleden hebben we wel vaker meegemaakt dat bepaalde onderwerpen ingewikkeld lagen om op school te bespreken, zoals de Holocaust. We willen scholen daarbij helpen."

Het kabinet benadrukt dat scholen signalen van dreiging serieus moeten nemen en van elke bedreiging aangifte moeten doen bij de politie. Alleen dan kan er ingegrepen worden. "De aanslag in Parijs is een wake-up call", zegt het kabinet in de Kamerbrief.

Hitsers aanpakken

De Tweede Kamer vindt de situatie bizar en onacceptabel. Een deel van de Kamer denkt dat het verplichten van de burgerschapslessen van groot belang kan zijn. "Die zijn noodzakelijker dan ooit", zegt CDA-Kamerlid Rog. Volgende week is daar een Kamerdebat over.

Maar ook buiten de scholen moet er iets gebeuren, vinden verschillende Kamerleden. PvdA-leider Asscher: "Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats."

"Laten we als politici niet denken dat je dit zomaar oplost met een goed gesprek of een voorlichtingscampagne", zegt ChristenUnie-Kamerlid Bruins.

PVV-leider Wilders roept docenten op zelf cartoons te plaatsen. Volgens hem kan dat helpen. "We laten ons niet provoceren en intimideren. Als alle leraren het doen op alle scholen, dan laten we zien: dit is Nederland, een vrij land. Ons aanvallen heeft geen zin want we doen het allemaal."