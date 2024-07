DNA-onderzoek bevestigt: wolf betrokken bij incident met kind

De provincie Utrecht bevestigt dat een kind in Leusden eerder deze maand in aanraking is gekomen met een wolf. Op een kledingstuk dat het kind die dag droeg is het DNA van een wolf aangetroffen.

Het incident gebeurde op 16 juli op Landgoed Den Treek. Kinderen van een buitenschoolse opvang waren die ochtend in het natuurgebied aan het spelen toen een wolf een meisje van achter benaderde en haar volgens begeleiders van de opvang in haar zij beet.

De wolf zou het meisje daarna weer meteen hebben losgelaten, maar ze was zodanig geschrokken dat ze viel en lichtgewond raakte.

De provincie kon aanvankelijk nog niet bevestigen dat het inderdaad om een wolf ging, maar beloofde sporenonderzoek te verrichten op de kleding van het meisje. Ook werden haar ouders en de medewerkers van de opvang gehoord door de politie. Nu staat vast dat het inderdaad om een confrontatie met een wolf ging.

Een mogelijke tandafdruk van de wolf in de kleding is door de provincie niet onderzocht.

Wolvenpaar met welpjes

Op het landgoed leeft een wolvenpaar met welpjes. Dat "gedraagt zich daarom zeer defensief naar honden en mensen die te dichtbij komen", aldus de provincie.

Een week voor het incident verdween ook al eens een hond op het landgoed. En een week later werden er enkele kilometers verderop vier dode schapen gevonden.

Fietsers en wandelaars mogen Den Treek tot 15 augustus niet meer binnen. De gemeente Leusden heeft een noodbevel afgegeven waarin staat dat de eigenaar het gebied niet langer mag openstellen. Ook de provincie Utrecht adviseert het landgoed te mijden.