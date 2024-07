Skiffeuse Florijn soeverein naar halve finales, straks nog vier Nederlandse boten

Onder toeziend oog van de koninklijke familie, die op de tribune zit, komen later vandaag op de vierde olympische roeidag nog vier Nederlandse boten het water op.

Na Florijn stapt skiffeur Simon van Dorp de boot in voor zijn kwartfinale (vanaf 10.10 uur), gevolgd door Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis in de halve finales van de dubbeltwee (vanaf 10.50 uur), Melvin Twellaar en Stef Broenink in de halve finales van de dubbeltwee (vanaf 11.10 uur) en Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks roeien in de herkansing van de vier-zonder voor een plek in de finale.