Florijn en Van Dorp soeverein naar halve finales skiff, dubbeltwee's naar finale

Van Dorp had geen eenvoudige loting in een heat met de Griekse regerend olympisch kampioen Stefanos Ntouskos en de Kroaat Martin Damir. Maar Van Dorp roeide halverwege al ver voor de twee uit. Van Dorps grootste concurrent voor de olympische titel is naast Zeidler ook de Nieuw-Zeelander Thomas Mackintosh.

De halve finales vinden donderdag 1 augustus plaats.

Scheenaard/Veldhuis verrassend naar finale

De verrassing van de dag vond plaats in de halve finales van de dubbeltwee bij de vrouwen, waar Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis zich plaatsten voor de olympische finale. Geen vanzelfsprekendheid, want het Nederlandse duo had zich via de herkansing geplaatst voor de halve finales.

Ze finishten als tweede in de halvefinaleheat, na een uitstekende tweede kilometer, vlak achter een van de grote titelfavorieten uit Nieuw-Zeeland Brooke Francis en Lucy Spoors.