Turken boos om plannen straathonden af te maken: 'Blijf van onze honden af'

Twee keer per dag gaat Mine Vural langs alle honden in haar wijk in Istanbul om ze te voorzien van eten en schoon drinkwater. Vaak krijgt ze restjes vlees van de slager in haar straat of zakjes eten van andere buurtbewoners. Als onderdeel van een kleine groep buurtbewoners houdt ze alle straathonden nauwlettend in de gaten.

"We houden bij welke honden nog moeten worden gesteriliseerd, en ieder jaar zorgen we ervoor dat ze hun vaccinaties krijgen tegen hondsdolheid", zegt ze terwijl ze met haar handen door de zwarte vacht van een van haar lievelingshonden strijkt.

Maar het Turkse parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet die moet voorkomen dat honden op straat rondzwerven. Dierenliefhebbers vrezen voor het lot van miljoenen honden. Al weken demonstreren ze in grote steden.

"Ze doen niemand kwaad. Ze zijn onze vrienden, onze buren, we leven met ze samen", zegt Vural. "Vrijheid is heel belangrijk voor deze honden. We verzorgen ze, zonder ze hun vrijheid te ontnemen."

Drinkbakken bij de winkel

In Istanbul zijn er in de meeste wijken mensen zoals Vural die zich bekommeren om de honden. De dieren kunnen daarnaast terecht bij slagers en supermarkten die aan het eind van de dag eten voor ze neerleggen. Veel winkels hebben bij de deur drinkbakken staan voor katten en honden. Eigenaren laten de dieren in de hete zomer geregeld binnen, zodat ze bij de airconditioning wat verkoeling krijgen.

Er was dus meteen controverse toen het wetsvoorstel twee maanden geleden naar de media lekte. Het plan was alle straathonden te vangen en op te sluiten in asiels. Daar zouden ze binnen een maand moeten worden geadopteerd en anders een spuitje krijgen.

Toen Vural hoorde van de nieuwe wet, was ze resoluut: "Dat laten we mooi niet gebeuren in onze wijk".

Door de grote ophef, emotionele reacties en protest is het wetsvoorstel meerdere keren aangepast. Nog steeds moeten alle honden van straat verdwijnen, maar nu mogen alleen agressieve of zieke dieren worden gedood. Gemeenten hebben tot 2028 om voldoende opvangplekken te creëren.