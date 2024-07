Tientallen doden door aardverschuivingen in India, zoektocht naar veel vermisten

Er is een grote reddingsoperatie opgezet om te zoeken naar slachtoffers. Daarbij is ook de hulp van het leger ingeschakeld: de luchtmacht zet twee helikopters in en de genie heeft een weggespoelde brug vervangen.

Het zoeken naar de slachtoffers verloopt moeilijk door geblokkeerde wegen en de dreiging van verdere modderstromen, omdat het vandaag blijft regenen. Bovendien is het internet uitgevallen in de regio, waardoor coördinatie moeilijker is.

Op de lokale televisie waren beelden te zien van een man die urenlang tevergeefs probeerde zichzelf te bevrijden uit de modderlaag waarin hij tot zijn borst vastzat. Reddingswerkers moesten lang vruchteloos toekijken omdat het te gevaarlijk was hem te helpen, maar uiteindelijk lukte het hem vrij te krijgen.