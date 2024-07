Seine nog altijd te vervuild voor olympische triatlon, wedstrijd mannen uitgesteld

De olympische triatlon voor mannen is met een dag uitgesteld vanwege de slechte kwaliteit van het water in de Seine, dat heeft de organisatie laten weten.

Oorspronkelijk zou de triatlonwedstrijd plaatsvinden om 08.00 uur op dinsdagochtend. De wedstrijd voor de mannen, waarbij Nederlanders Mitch Kolkman en Richard Murray in actie komen, is nu verplaatst naar woensdag om 10.45 uur.

De wedstrijd voor de vrouwen, met Maya Kingma en Rachel Klamer, wordt even daarvoor gehouden. Woensdagochtend om 08.00 uur gaan zij het water in, al hangt nog veel af van het weer in Parijs. Voorwaarde is wel dat de waterkwaliteit van de Seine op woensdag beter is dan vandaag.