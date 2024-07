Wekdienst 30/7: Spaanse premier moet getuigen • Judoka's en zwemmers in actie op Spelen

Ander nieuws uit de nacht:

Protest tegen verkiezingsuitslag Venezuela, Maduro officieel uitgeroepen tot winnaar: De oppositie stelt dat er met de uitslagen is gefraudeerd en dat Maduro eigenlijk een nederlaag heeft geleden. Op verschillende plekken in het land zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de uitslag.

Vietnamveteraan die bloedbad van My Lai leidde overleden: William Calley werd als enige veroordeeld voor de wandaad tijdens de Vietnamoorlog, waarbij Amerikaanse militairen 500 burgers doodschoten.

Britse presentator Huw Edwards aangeklaagd voor 'onfatsoenlijke' foto's van kinderen: De 62-jarige presentator werd in november beschuldigd van seksueel wangedrag tegen minderjarigen en werd opgepakt. Edwards was 40 jaar lang een van de bekendste gezichten van de Britse publieke omroep.

En dan nog even dit:

De rivier de Seine in Parijs is de afgelopen dagen steeds te vies bevonden om erin te trainen voor de Olympische triatlon. Vanmorgen vroeg werd het besluit genomen om het triatlon-onderdeel daar met zeker een dag uit te stellen, omdat de waterkwaliteit onvoldoende was.

En dat terwijl de organisatie hulp van specialisten van het Amsterdamse Waternet kreeg om de rivier zo schoon mogelijk te krijgen. Zij gaven hun Parijse collega's advies hoe ze de Seine net zo schoon kunnen krijgen als de Amstel.