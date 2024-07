'Tunesiëdeal werkt', maar in dit kamp betalen migranten een hoge prijs

Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee Italië bereikt, is fors gedaald. Dit jaar arriveerden er tot nu toe ruim 31.000, vooral uit Tunesië en Libië, laten cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zien. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er meer dan 87.000.

Vanuit Tunesië kwamen tot en met eind juli 11.281 migranten naar Italië, volgens UNHCR een afname van 70 procent vergeleken met 2023. Daarmee lijkt het migratie-akkoord dat de Europese Unie vorig jaar met Tunesië sloot succesvol. De tegengehouden migranten betalen daarvoor een hoge prijs, ziet Nieuwsuur.

Verboden gebied

Mensen die niet terug willen of kunnen naar hun thuisland, bijvoorbeeld omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog, worden veelal door de Tunesische autoriteiten naar kampen gestuurd. Daar is nauwelijks eten en te weinig drinkwater. De leefsituatie is er erbarmelijk.

De kampen zijn verboden gebied voor journalisten. Maar het lukte een cameraploeg om voor Nieuwsuur te filmen in een kamp waar drie- tot vierduizend mensen verblijven: