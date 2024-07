Vietnamveteraan die bloedbad van My Lai leidde overleden

De Amerikaanse voormalig legerofficier William Calley is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Hij werd als enige veroordeeld in verband met het bloedbad in My Lai in 1968 tijdens de Vietnamoorlog.

Amerikaanse militairen schoten tijdens een misse in het Zuid-Vietnamese dorpje meer dan vijfhonderd ongewapende burgers dood, onder wie veel vrouwen en kinderen. De militairen waren op zoek naar leden van de Vietcong. De slachting duurde zo'n 3,5 uur.

Klokkenluiders

De oorlogsmisdaad werd geprobeerd in de doofpot te stoppen, maar door een aantal klokkenluiders kwam de misdaad toch aan het licht. In het onderzoek naar het My Lai-bloedbad dat het Amerikaanse leger later instelde, getuigden militairen dat het moorden snel begon.

Zo werd tijdens de slachting een oudere man met een bajonet doodgestoken, een andere man werd in een put gegooid, gevolgd door een handgranaat. Vrouwen en meisjes werden het slachtoffer van groepsverkrachtingen en vervolgens doodgeschoten. Sommigen overleefden het bloedbad omdat ze, al dan niet gewond of bewusteloos, onder de lijken van hun vermoorde familieleden lagen.

Veroordeling

Calley, leidinggevende van het peloton, verdedigde zich begin jaren 70 voor de krijgsraad door te zeggen dat hij slechts bevelen opvolgde. Hij kreeg levenslang voor de moord op 22 mensen, maar president Nixon gaf na drie dagen opdracht om hem vrij te laten. Uiteindelijk had hij drie jaar huisarrest. Tegen 25 andere militairen werd ook een aanklacht ingediend, maar geen van hen werd veroordeeld.

De gebeurtenissen in My Lai in het revolutiejaar 1968 waren in de VS het omslagpunt in de publieke opinie wat betreft de Vietnamoorlog. De protesten tegen de oorlog werden na de gebeurtenissen nog luider dan ze al waren.

Hoewel hij ooit de beruchtste legerofficier van het land was en een symbool was voor militair wangedrag, leidde Calley een anoniem leven. Hij was jarenlang juwelier in de zuidelijke staat Georgia. Calley overleed al op 28 april van dit jaar, maar zijn dood is nu pas bekend geworden.