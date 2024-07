Biden pleit voor aanpassingen Hooggerechtshof: "Niemand staat boven de wet"

President Joe Biden wil het Amerikaanse Hooggerechtshof hervormen. In een ingezonden brief aan de Washington Post en tijdens een bevlogen speech in Austin, Texas, stelt hij dat mogelijk machtsmisbruik door presidenten moet worden tegengegaan. Ook wil hij dat het vertrouwen in het gerechtelijk systeem moet worden hersteld.

Het Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan in de VS dat wetten en uitspraken toetst aan de grondwet, ligt al langer onder vuur.

Biden stelt dat Amerika is gebaseerd op de grondregel dat niemand boven de wet staat, maar na een uitspraak van het Hooggerechtshof van 1 juli is de president onschendbaar voor de meeste daden die hij in functie van president verricht. Het hoogste rechtsorgaan zegt dat een president in zijn of haar ambtsperiode voor "officiële handelingen" immuniteit geniet en dat dat niet geldt voor "niet-officiële handelingen".

Drie veranderingen

Biden wil drie veranderingen aanbrengen aan het Hooggerechtshof. Ten eerste stelt hij een 'niemand staat boven de wet'-amendement aan de grondwet voor, waarin wordt vastgelegd dat presidenten niet onschendbaar zijn voor hun handelingen in functie. Biden sluit zich hiermee aan bij de stichters van het land: "We zijn een land van wetten, niet van koningen of dictators."

Maar de grondwet aanpassen is niet eenvoudig. Daar is een twee derde meerderheid in zowel het Huis van afgevaardigden als de Senaat voor nodig. Daarna moeten 38 staten er ook nog mee instemmen.

Termijnlimiet

Verder vindt Biden dat de rechters van het Hooggerechtshof een termijnlimiet van 18 jaar moeten krijgen. Nu worden zij nog voor het leven benoemd. Biden schrijft dat zo'n termijnlimiet moet voorkomen dat een enkel presidentschap de politieke kleur van het Hof voor hele generaties radicaal kan veranderen.

Trump benoemde in zijn eerste en enige termijn drie conservatieve rechters in het Hooggerechtshof. Biden noemt sommige van hun uitspraken gevaarlijk en extreem, zoals het terugdraaien van het landelijk recht op abortus.