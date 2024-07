Britse presentator Huw Edwards aangeklaagd voor 'onfatsoenlijke' foto's van kinderen

De Britse voormalige BBC-nieuwspresentator Huw Edwards is beschuldigd van het maken van "onfatsoenlijke" foto's van kinderen. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. Tegen de 62-jarige Edwards zijn drie aanklachten ingediend.

De foto's werden aangetroffen op de telefoon van Edwards. Volgens de Londense politie zouden de overtredingen hebben plaatsgevonden tussen december 2020 en april 2022, en zouden de beelden via een WhatsApp-chat zijn gedeeld.

Edwards werd afgelopen november gearresteerd en moet woensdag voor de rechter verschijnen.

Bekend gezicht

Edwards was lange tijd een van de bekendste gezichten op de Britse televisie. Hij werkte 40 jaar voor de BBC en kondigde onder meer de dood aan van koningin Elizabeth in 2022 en was de anchorman van belangrijke uitzendingen rondom verkiezingen, de Olympische Spelen in Londen van 2012 en koninklijke huwelijken.

Die schorste Edwards een jaar geleden nadat meerdere jongeren hem beschuldigden van seksueel wangedrag. In april nam hij ontslag bij de omroep op "medisch advies".