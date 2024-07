Parijs vandaag: medaillekansen bij judo, verder ook roeien en zwemmen

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 4. Klik hier voor het volledige programma.

Na drie dagen mooie topsport in Parijs staat het aantal medailles voor Nederland nog altijd op nul. Komt daar vandaag verandering in? Dan moeten de judoka's Frank de Wit (in de klasse tot 81 kilogram) en Joanne van Lieshout (in de klasse tot 63 kilogram) hun status van medaillekandidaat verzilveren.

De dag had kunnen beginnen met medaillekansen voor triatleten Mitch Kolkman en Richard Murray. Zij hoopten van start te mogen bij de triatlon, maar de wedstrijd is vanochtend vroeg uitgesteld. Morgen wordt er een nieuwe poging gewaagd.

Reden voor het uitstel is de gebrekkige waterkwaliteit van rivier de Seine. Door de vervuiling werden twee zwemtrainingen van de triatleten afgelast.