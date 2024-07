Aziatische landen domineren medaillespiegel, teller Nederland staat nog op nul

Japan voert ook na dag drie de medaillespiegel aan, met inmiddels zes gouden medailles, twee keer zilver en vier keer brons. In de top is wel een kleine verandering te zien. Zuid-Korea, na het openingsweekend nog bij de eerste drie, staat nu op de vijfde stek.

Toch blijven het vooral de Aziatische landen die de medailles pakken. Naast nummer één Japan staat ook China op het podium met vijfmaal goud. Tussen China en Japan heeft zich nu gastland Frankrijk gewurmd op plaats twee. Australië is de nummer vier.

Inmiddels hebben 26 landen één of meer medailles veroverd, maar Nederland heeft nog geen eremetaal weten te behalen. In 1988 duurde het vijf dagen voor de Oranje-equipe de eerste medaille mocht verwelkomen. Dat was de laatste keer dat Nederland zo lang moest wachten op eremetaal.