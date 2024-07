Gratie voor bijna 2500 veroordeelden in Marokko, onder wie journalisten

Marokko is formeel een constitutionele monarchie met een gekozen parlement, maar in de praktijk is de koning oppermachtig. Mohammed VI volgde in 1999 zijn vader Hassan II op.

Hij is populair onder de bevolking, maar elke vorm van kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. Op het gebied van persvrijheid staat het koninkrijk op 129 van de 180 onderzochte landen.