Olympische schermster Hafez onthult: 'Ben zeven maanden zwanger'

De Egyptische schermster Nada Hafez heeft na haar uitschakeling bij het schermen onthuld dat ze al zeven maanden zwanger is. De 26-jarige Hafez had in de eerste ronde gewonnen, maar verloor haar wedstrijd voor een plek bij de laatste acht.

Toch was de Egyptische dolgelukkig. Op Instagram maakte ze bekend dat ze in verwachting is. "Wat voor jou lijkt op twee spelers op het podium, waren er eigenlijk drie! Ik was het, mijn concurrent, en mijn kleine baby die nog in onze wereld zal komen!", schrijft de aanstaande moeder.

Hafez, die in de eerste ronde won van de Amerikaanse Elizabeth Tartakovsky, verloor uiteindelijk van Jeon Ha-young uit Zuid-Korea. Na die nederlaag gaf ze aan dat deelname aan de Spelen fysiek een flinke belasting was geweest. Maar ze zegt ook trots te zijn.

Rollercoaster

"De rollercoaster van het zwanger zijn is op zich al zwaar, maar moeten vechten om de balans tussen leven en sporten te bewaren was heel inspannend. Het was het hoe dan ook waard."