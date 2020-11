Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer verrast over Gouden Boek voor Grand Hotel Europa

"O werkelijk? Wat een mooie verrassing", zei Pfeijffer in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is de prijs van de meest deskundige jury die er is, namelijk de lezer. Dus ik ben er heel blij mee." Hij dacht dat hij gebeld zou worden over zijn nieuwe boek Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting.

Het boek Grand Hotel Europa is bekroond met een Gouden Boek omdat er meer dan 200.000 exemplaren van zijn verkocht. Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer werd vanochtend in een radio-interview verrast met de onderscheiding.

Sinds 2012 geeft de Stichting CPNB het Gouden Boek aan titels waarvan meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht. De afgelopen jaren ging de onderscheiding onder meer naar De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, Huidpijn van Saskia Noort en Lieve Mama van Esther Verhoef. Lucinda Rileys De Zeven Zussen kreeg een Platina Boek, omdat er daarvan meer dan 350.000 zijn verkocht.

CPNB-directeur Eveline Aandekerk noemt het goed nieuws dat een "rijk en literair" boek als Grand Hotel Europa een Gouden Boek krijgt. "Er wordt wel eens gesproken over bestsellerisering, maar als dit de Nederlandse bestsellers zijn, die vervolgens ook nog eens de rest van de wereld veroveren, dan mogen we daar allemaal trots op zijn."

Massatoerisme en corona

In Grand Hotel Europa kaart Pfeijffer de schaduwkanten van het massatoerisme aan. Door het coronavirus is dat helemaal stilgevallen en de auteur ziet dat als een kans om na te denken over een alternatief.

"Je zou hopen dat deze rare periode van pauze gelegenheid zou scheppen om na te denken over de vraag of we nou werkelijk zo snel mogelijk terug willen naar de situatie zoals die was", zei hij vanuit zijn Italiaanse woonplaats Genua.

Toch vreest Pfeijffer dat het massatoerisme na het coronavirus weer snel terugkeert. "Bestuurders en politici kunnen niet wachten om de oude situatie terug te laten keren. Toen het eerste cruiseschip weer uit haven van Genua vertrok werd dat gevierd als een overwinning."