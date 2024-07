Kabinet wil goedkope pakketjes van buiten Europese Unie gaan belasten

Als het plan doorgaat, is het nog maar de vraag of de grote webwinkels in China daar iets van gaan merken. "Dat kabeltje dat nu voor 2 euro online staat, kost straks 2,40 euro. Maar bij een Nederlandse webshop kost datzelfde product 10 à 15 euro", zegt John Lin, expert op het gebied van Chinese e-commerce.

Volgens hem kunnen westerse bedrijven nooit opboksen tegen Chinese webshops. "Het businessmodel van die webshops is veel efficiënter: zij verbinden de consument direct aan de fabrikant. Er zit dus niemand tussen: geen importeur, geen distributeur, geen winkel en geen winkelmedewerker. Je zit dus heel dicht bij de bron."

Weltevreden voorziet nog een ander probleem voor de importheffing. "Als je het goed wilt doen, moet je de handhavingscapaciteit verhogen. Het is de vraag of dat ook gebeurt. Anders is zo'n maatregel meer symboolpolitiek dan dat het effect heeft."

Lin is het daarmee eens: "Het gaat om een enorme hoeveelheid kleine pakketjes met een lage waarde, dat is vrijwel niet te doen. De douane staat niet bekend om hun meest innovatieve it-systemen, dus dit is best wel een verloren strijd."

Wedloop om de klant

Volgens Weltevreden kan er ook een wedloop ontstaan om de klant. "Bedrijven als Amazon en About You in Europa voelen de hete adem van de Chinese platformen. Ze hebben daarom een paar weken geleden gezegd: we gaan een vergelijkbaar model ontwikkelen. Maar is dat de kant die we op willen? Willen we consumptie nog meer aanjagen door te concurreren op prijs? Dat is een race to the bottom. Het is goed voor onze portemonnee op korte termijn, maar slecht voor de planeet."

Begin deze maand meldde de Financial Times al dat de Europese Commissie een importheffing wil voor alle pakketten van buiten de EU. Maar omdat het douanerecht op Europees niveau wordt geregeld, is daarvoor instemming nodig van alle EU-lidstaten. Of het plan doorgaat, is dus nog onduidelijk.