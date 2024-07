Nederlandse hockeysters winnen meeslepend gevecht met topploeg Duitsland

Nederland moest alles geven om Duitsland - dat maar liefst 60 procent balbezit had - te weerhouden van de openingstreffer. Het gebeurt niet zo vaak dat Oranje minutenlang op de eigen helft wordt vastgezet.

Ondanks dat de Duitsers strafcorner na strafcorner kregen, kwamen ze niet tot scoren. Het was keepster Anne Veenendaal die Oranje op de been hield. Een schot van Felice Albers, de beste kans voor Nederland in de eerste helft, belandde op de paal.

Na rust

Ook na rust bleef het een gevecht. Duitsland zette opnieuw hoge druk. De Nederlandse hockeysters maakten fouten die ze normaal gesproken niet maken.

Aan het eind van het derde kwart kwam dan toch dat dodelijke Duitse schot. Charlotte Stapenhorst maakte haar 87ste goal en zette Oranje op een 1-0 achterstand.